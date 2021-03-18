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واشنطن: المساعي التركية لحل حزب "الشعوب الديمقراطي" الكردي تقويض للديمقراطية

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واشنطن: المساعي التركية لحل حزب
Reuters JOSHUA ROBERTS
أعلام الولايات المتحدة الأمريكية
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اعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية أن المساعي التركية المبذولة لحل حزب "الشعوب الديمقراطي" الكردي، ستؤدي إلى تقويض الديمقراطية بشكل أكبر في هذا البلد.

وطالبت الخارجية الأمريكية في بيان لها بالعدول عن إسقاط عضوية النائب في "الشعوب الديمقراطي" عمر فاروق جرجلي أوغلو، وحرمانه من مقعده النيابي.

وكان البرلمان التركي أسقط عضوية جرجلي أوغلو، بعد حكم أصدرته محكمة النقض ضده في فبراير الماضي، بتهمة "الدعاية لمنظمة إرهابية".

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والحكم يقضي بسجن جرجلي أوغلو مدة عامين وستة أشهر، على خلفية تغريدة نشرها عبر موقع التواصل "تويتر"، قال فيها إن الأتراك الذين قتلهم "حزب العمال الكردستاني" شمالي العراق، كان ممكنا أن توهب لهم الحياة، لو أن الحكومة التركية بذلت جهودها لإنقاذ أرواحهم.

المصدر: "رويترز" + RT

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