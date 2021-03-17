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كندا: تقرير إيران عن إسقاط الطائرة الأوكرانية "منقوص"

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كندا: تقرير إيران عن إسقاط الطائرة الأوكرانية
Reuters
كندا: تقرير إيران عن إسقاط الطائرة الأوكرانية "منقوص"
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انتقدت الحكومة الكندية النتائج التي توصل إليها التحقيق الإيراني في حادث إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية، ووصفته بأنه "منقوص ويفتقر للحقائق والأدلة القاطعة".

ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن وزير الخارجية الكندي مارك غارنو، ووزير النقل عمر الغبرا قولهما إن "التقرير لا يحاول الإجابة على أسئلة مهمة حول ما حدث بالفعل".

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وأضاف الوزيران: "لا نزال نشعر بقلق عميق إزاء عدم وجود معلومات وأدلة مقنعة، رغم نشر تقرير التحقيق هذا".

وتابعا: "بعد المراجعة الأولية لتقرير التحقيق، من الواضح أننا لا نزال لا نملك إجابات عن سبب عدم اتخاذ إيران التدابير اللازمة، مثل الإغلاق الكامل لمجالها الجوي، لمنع مثل هذه المأساة".

وأشار البيان إلى أنه من المتوقع أن تنشر كندا نتائج تحقيقها في تحطم الطائرة خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن طائرة ركاب أوكرانية أسقطت بنيران الدفاع الجوي الإيراني فوق مطار طهران في 8 يناير 2020 بالخطأ، مما أسفر عن مقتل 176 شخصا كانوا على متنها.

المصدر: وكالة "بلومبرغ" للأنباء

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