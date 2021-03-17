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تقرير إيراني يرجع إسقاط الطائرة الأوكرانية لخطأ من مشغل في الدفاعات الجوية

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تقرير إيراني يرجع إسقاط الطائرة الأوكرانية لخطأ من مشغل في الدفاعات الجوية
Reuters
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ذكر الموقع الإلكتروني لهيئة الطيران المدني في إيران اليوم الأربعاء أن التقرير النهائي للهيئة بشأن إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية عام 2020، أرجع الكارثة إلى خطأ من مشغل دفاعات جوية.

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وقال التقرير: "تم تعريف الطائرة على أنها هدف معاد بسبب خطأ من مشغل للدفاعات الجوية، قرب طهران وجرى استهدافها بصاروخين".

وأسقطت إيران الطائرة في يناير 2020، مما أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصا.

وفي وقت سابق حملت المقررة الأممية المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي أنييس كالامار حكومة إيران المسؤولية عن "ترويج الأكاذيب" حول ملابسات حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية.

المصدر:  "رويترز

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