وزير الاستخبارات الإسرائيلي يكشف عن 4 دول مستعدة للتطبيع

قال وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين إن الدول الأربع التي من المرجح أن توقع اتفاقيات سلام مع إسرائيل، هي السعودية وسلطنة عمان وقطر والنيجر.

وذكر كوهين في مقابلة مع موقع "واينت" أن "هناك المزيد من الدول ذات الصلة بالخليج وفي إفريقيا ستقوم بإبرام اتفاقيات سلام معنا"، مشيرا إلى أنه "في الخليج نحن نتحدث عن سلطنة عمان، والسعودية وقطر التي نرى أنها تتجه نحو المعسكر الموالي للغرب، أكثر من المعسكر الموالي لإيران وهذا تقدم. إضافة لذلك، قبل أسبوع كان هناك انتخابات في النيجر فاز بها مرشح موال لأمريكا وهذا يزيد من فرص تطبيع العلاقات".

وعما إذا كان تغيير الإدارة في البيت الأبيض يعيق التقدم في الاتفاقيات، قال إن "التغيير في الإدارة الأمريكية هو أمر حاسم بتقدم الاتفاقيات بصورة أقل مع إفريقيا أكثر منه مع دول الخليج، حيث يهم هذه الدول جدا معرفة السياسة الأمريكية تجاه إيران".

ورأى كوهين أن "الولايات المتحدة ستكون متسامحة مع إيران وحسب تقديراتي، الاتفاقيات مع دول الخليج لن تتقدم"، معتبرا أنه "اذا اتبعت واشنطن سياسة صارمة وعقوبات ضد إيران تعيقها في الحصول على سلاح نووي، سنرى اتفاقيات سلام إضافية مع دول الخليج".

المصدر: "i24news"