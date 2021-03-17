بسبب عدم إقبال مواطنيها على التلقيح.. الهند تهدر 6.5% من جرعات لقاح كورونا

قال كومار بول كبير مسؤولي وزارة الصحة الهندية إن حوالي 6.5٪ من جرعات لقاح فيروس كورونا تهدر، داعيا إلى إدارة عمليات التطعيم لـ"هذه السلعة الثمينة الشبيهة بالإكسير".

وأوضح أن أحد أسباب الهدر هو أنه في حين أن العديد من مراكز التطعيم الحضرية كانت مزدحمة، اضطرت بعض المواقع الريفية إلى حث الناس للحصول على الجرعات مما قد يؤدي إلى إهدار اللقاح، خصوصا أنه بمجرد فتح أمبولة اللقاح، يجب إعطاء الجرعات في غضون أربع ساعات.

ووزعت وزارة الصحة 75.4 مليون جرعة من اللقاح على كافة الولايات، وتم تطعيم 63 مليون مواطن حتى الآن.

يذكر أن الهند تستخدم لقاح AstraZeneca ولقاحات أخرى تم تطويرها محليا من قبل شركة Bharat Biotech.

المصدر: "رويترز"