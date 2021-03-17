بولندا تعمّم قيود كورونا بعد تسجيل أعلى حصيلة إصابات يومية

أعلنت الحكومة البولندية أنها ستوسع نطاق قيود الوقاية من كورونا لتشمل عموم البلاد، مع وصول الإصابات اليومية بالفيروس لأعلى مستوى لها منذ مطلع العام.

وقال وزير الصحة آدم نيدزيلسكي: "لم يعد بمقدورنا المضي قدما في القيود الإقليمية فحسب، فالسبيل الوحيد حاليا هو توسيع القيود لتشمل جميع أنحاء البلاد".

وأضاف: "المسارح والمتاجر والفنادق ودور السينما ستغلق من السبت المقبل إلى ما بعد عيد الفصح، وستتحول المدارس إلى التعلم عبر الإنترنت".

وتابع: "إذا لم تتمخض هذه الخطوة عن تخفيف حدة الجائحة أو على الأقل إبطاء وتيرة موجتها الثالثة، فالخطوة التالية ستكون عزلا عاما بكل حذافيره.. وسنغلق خلاله كل شيء تماما"، مشيرا إلى أن 52% تقريبا من الإصابات المسجلة مرتبطة بالسلالة البريطانية.

وسجلت بولندا إجمالي إصابات بلغ مليونا و956974 حالة، و48032 وفاة ناجمة عن الفيروس.

المصدر: "رويترز"