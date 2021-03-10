بولندا تسجل أعلى مستوى يومي بإصابات كورونا منذ نوفمبر

سجلت بولندا 17260 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأربعاء، وهو أعلى مستوى يومي منذ نوفمبر، وفقا لبيانات وزارة الصحة، في حين تواجه البلاد موجة تفش ثالثة.

إقرأ المزيد

وزاد العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا في بولندا إلى 1.8 مليون حالة من بينها 45997 حالة وفاة.

ويُرجع المسؤولون جانبا من الزيادة الكبيرة في عدد الحالات إلى انتشار سلالة أكثر عدوى من الفيروس اكتشفت في بادئ الأمر في بريطانيا.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة، اليوم الأربعاء إن 30 بالمئة من الذين خضعوا للفحص مصابون بالسلالة البريطانية وتوقع أن يبلغ انتشار المرض ذروته في بحلول نهاية مارس أو بداية أبريل.

المصدر: رويترز