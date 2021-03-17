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الاتحاد الأوروبي يوافق على فرض عقوبات ضد الصين بسبب الحملة على الإيغور

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الاتحاد الأوروبي يوافق على فرض عقوبات ضد الصين بسبب الحملة على الإيغور
Reuters
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أفاد دبلوماسيون، اليوم الأربعاء، بأن دول الاتحاد الأوروبي وافقت على فرض عقوبات على الصين بسبب انتهاك حقوق أقلية الإيغور المسلمة.

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يأتي ذلك بعدما حذرت الصين الاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء من مخاطر "المواجهة" إذا أقرت العقوبات. 

وقال السفير الصيني لدى الاتحاد الأوروبي تشانغ مينغ خلال مناقشة نظمها مركز السياسة الأوروبية في بروكسل: "أريد أن أؤكد أن العقوبات هي مواجهة. يمكن تفسير العقوبات القائمة على الأكاذيب على أنها هجوم متعمد على أمن الصين وتنميتها".

وأضاف الدبلوماسي الصيني: "تقع على عاتق الحكومة الصينية مسؤولية حماية سلامة ورفاهية شعب الصين، نريد الحوار وليس المواجهة".

المصدر: أ ف ب

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