تركيا: توقيف 8 أجانب في إطار مكافحة "داعش"

أوقفت قوات الأمن التركية في اسطنبول، اليوم الأربعاء، 8 أجانب في إطار مكافحة تنظيم "داعش".

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ووفق وكالة "الأناضول"، فإن فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن اسطنبول، داهمت مواقع الأجانب الثمانية.

وأضافت أن عمليات المداهمة جاءت بعد تلقي الجهات المختصة معلومات عن تواجد الموقوفين في صفوف التنظيم بسوريا والعراق.

وقالت الوكالة إنه خلال عمليات المداهمة عثرت فرق مكافحة الإرهاب على العديد من الوثائق التنظيمية.

المصدر: الأناضول