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لأول مرة في تاريخ اليابان.. محكمة تقرر أن عدم الاعتراف بزواج المثليين "غير دستوري"

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لأول مرة في تاريخ اليابان.. محكمة تقرر أن عدم الاعتراف بزواج المثليين
Reuters THOMAS PETER
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أصدرت محكمة في مدينة سابورو شمالي اليابان اليوم الأربعاء، حكما ينص على أن عدم الاعتراف بزواج المثليين في البلاد، يعتبر "أمرا غير دستوري"، حسبما أفادت وكالة "كيودو".

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ونقلت الوكالة عن نص الحكم القضائي: "رفض منح المثليين الحق القانوني في الزواج هو تجاوز لصلاحيات الهيئة التشريعية".

ويعتبر هذا الحكم، أول نصر من نوعه في اليابان، وله دلال رمزية للمدافعين عن حقوق المثليين في البلد الوحيد بين دول مجموعة "السبع الكبار" الذي لا يعترف بشكل كامل بالزيجات بين المثليين والمثليات، إذ ينص دستور اليابان على أن "الزواج يجب أن يكون فقط بموافقة كلا الجنسين"، وتقول الحكومة إن هذا يعني أن زواج المثليين غير منصوص عليه في الدستور أو القانون المدني.

مع ذلك، رفضت محكمة سابورو في حكمها بشأن دعوى رفعتها ثلاث "عائلات" من المثليين في جزيرة هوكايدو، مطلبهم بدفع مليون ين ياباني لكل من أفرادها عن "الأضرار النفسية" الناجمة عما وصفوه بإهمال الحكومة في عدم تعديل القانون للسماح لهم بالزواج.

المصدر: وكالات

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