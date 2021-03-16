ظريف ينتقد جونسون على النووي

وجه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف انتقادات لرئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، بعد إعلان الأخير نيته تعزيز ترسانة بلاده النووية.

وكتب ظريف على "تويتر: "هذا النفاق بعينه! هو قلق بشأن تطوير إيران برنامجها النووي السلمي، وفي الوقت ذاته يعلن أن بلاده ستعزز ترسانتها النووية".

وأضاف: "على عكس بريطانيا وحلفائها، تعتقد إيران أن الأسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل، وحشية ويجب القضاء عليها".

In utter hypocrisy, @BorisJohnson is “concerned about Iran developing a viable nuclear weapon”. On the very same day he announces his country will increase its stockpile of nukes.



Unlike the UK and allies, Iran believes nukes and all WMDs are barbaric & must be eradicated. — Javad Zarif (@JZarif) March 16, 2021

وأعلنت الحكومة البريطانية عن عزمها على تعزيز ترسانتها من الرؤوس النووية بأكثر من 40% للحفاظ على أمنها "في بيئة عالمية محفوفة أكثر بالمخاطر، وفي مواجهة تهديدات تكنولوجية جديدة".

وتسعى بريطانيا كذلك، إلى استبدال رؤوسها النووية الراهنة بأخرى جديدة قادرة على العمل طوال فترة تشغيل أربع غواصات جديدة يجري تصنيعها وستدخل الخدمة مطلع ثلاثينات القرن الحالي.

وسبق أن خفضت بريطانيا ترسانة الرؤوس النووية وفي 2010 حددت الحكومة حدا أقصى للرؤوس النووية بواقع 180 بحلول منتصف 2020.

وكان رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون ألغى في وقت سابق هذا الحد وأعلن زيادة الحد الأقصى إلى 260 رأسا نوويا.

المصدر: "رويترز"