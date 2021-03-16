تركيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ بداية العام

أعلنت السلطات الصحية في تركيا، الثلاثاء، تسجيل 16749 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة، كأعلى ارتفاع يومي حتى الآن منذ بداية العام الجاري.

وتشير الأرقام المعلنة اليوم الثلاثاء، ثاني أكبر حصيلة للإصابات في البلاد خلال العام الجاري، حيث أعلنت وزارة الصحة أمس الاثنين، عن تسجيل 15503 إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وسجلت تركيا إجمالي إصابات بلغ 2 مليون 894 و893، بالإضافة إلى مجموع وفيات بالفيروس بلغ ما يقارب الـ30 ألف حالة.

المصدر: "رويترز"