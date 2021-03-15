تركيا تسجل حصيلة يومية قياسية لإصابات كورونا منذ مطلع العام

أعلنت وزارة الصحة التركية عن تسجيل 15503 إصابات جديدة بفيروس كورونا، في أكبر حصيلة يومية للإصابات المسجلة منذ بداية العام الحالي.

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المسجلة في تركيا منذ بدء الوباء مليونين و894 ألفا و893 حالة.

إقرأ المزيد

وأشارت وزارة الصحة يوم الاثنين إلى تسجيل 63 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الوفيات 29552 حالة.

وكانت تركيا قد سجلت الحصيلة اليومية القياسية السابقة لإصابات فيروس كورونا في 12 مارس الجاري، حيث بلغت 14941 إصابة.

المصدر: رويترز