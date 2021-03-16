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كاستكس: فرنسا تمر بالموجة الثالثة من تفشي كورونا

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كاستكس: فرنسا تمر بالموجة الثالثة من تفشي كورونا
وسائل إعلام فرنسية
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قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع للحكومة، إن فرنسا تمر بموجة ثالثة من وباء فيروس كورونا.

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من جهة أخرى قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، إن جرعة "أسترازينيكا" هي "أداة ثمينة" في حملة التطعيم ضد الفيروس في فرنسا.

يأتي ذلك، بينما علق عدد من الدول الأوروبية استخدام لقاح "أسترازينيكا"، بعد تقارير عن تسببه بجلطات دموية.

وبلغ عدد المصابين في فرنسا بفيروس كورونا حتى اليوم 4,078,133، بينما سجلت البلاد 90,762 حالة وفاة، وفق ما أفاد موقع "وورلدوميترز إنفو" المتخصص بمتابعة إحصائيات كورونا حول العالم. 

المصدر: رويترز + RT

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