عمدة نيس: يجب السماح باستخدام لقاح "سبوتنيك V" في أسرع وقت

قال كريستيان إستروزي عمدة مدينة نيس، إن على السلطات الفرنسية اتخاذ قرار في أقرب وقت ممكن، يسمح باستخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، في البلاد.

وأضاف العمدة، في حديث لقناة CNews التلفزيونية: يجب أن تحدد السلطات الطبية العليا في فرنسا، موقفها بأسرع ما يمكن، وعدم انتظار بداية الصيف".

وتابع العمدة القول: "لدي إمكانية تزويد سكان نيس بآلاف الجرعات من اللقاح الروسي".

وأشار العمدة إلى أن "حوالي خمسين دولة، تستخدم هذا اللقاح بالفعل، وحملة تطعيم السكان هناك تسير بشكل جيد".

في وقت سابق، قال ممثل صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، إن هذه المؤسسة تتفاوض مع عدد من الشركات المصنعة لزيادة إنتاج "سبوتنيك V".

وذكر أن الصندوق على استعداد لبدء عمليات تسليم هذا اللقاح، إلى دول الاتحاد الأوروبي التي ستسجله بشكل مستقل.

من جانبه، قال ماركو كافاليري رئيس مديرية التهديدات الصحية واستراتيجية التطعيم في الوكالة الأوروبية للأدوية، إن هذه المؤسسة لن تتمكن من الموافقة على لقاح "سبوتنيك V"، قبل حلول مايو.

المصدر: تاس