بوغدانوف يناقش مع مدير "تالنت" التونسي إطلاق القمر الصناعي القادم

استقبل نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أمس الاثنين المدير العام لمجمع تالنت "Telnet Holding" التونسي، محمد الفريخة، وذلك بطلب من الأخير.

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وعقد بوغدانوف الذي يشغل أيضا منصب المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والفريخة لقاء في موسكو بمشاركة السفير التونسي لدى موسكو طارق بن سالم.

وعبر الجانبان عن اعتقادهما بأن إطلاق القمر الصناعي التونسي "تحدي 1" على متن الصاروخ الحامل الروسي المقرر إجراؤه في 20 مارس الجاري من مطار بايكونور بكازاخستان سيضع بداية للتعاون الثنائي المثمر وتعزيز الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات، وذلك تحت إشراف اللجنة الروسية التونسية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني التي ستعقد جلستها الثامنة في موسكو في النصف الثاني من العام الجاري.

المصدر: RT