لافروف يجدد التأكيد على تمسك روسيا بحل المشكلة القبرصية استنادا لقرارات مجلس الأمن
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بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في محادثة هاتفية مع وزير الخارجية القبرصي نيكوس كريستودوليدس، مجالات التعاون بين البلدين وسبل توسيعها.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "بحث الجانبان القضايا المطروحة على جدول الأعمال في ظل قيود كورونا".
كما بحثا سبل توسيع أطر التعاون بين البلدين في المجالات الرئيسية، فيما جدد الجانب الروسي التأكيد على موقفه المتمسك بتسوية المشكلة القبرصية على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي.
المصدر: وكالات