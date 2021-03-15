أردوغان: سنواصل شراء اللقاحات الأجنبية حتى يجهز لقاحنا للاستخدام

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستواصل شراء اللقاحات الأجنبية المضادة لفيروس كورونا، حتى ظهور لقاح محلي الصنع يكون جاهزا للاستخدام في تركيا.

وأكد أردوغان خلال اجتماع مع الحكومة اليوم الاثنين، أن 11.5 مليون شخص تلقوا لقاح كورونا في تركيا.

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يذكر أن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا انطلقت في تركيا يوم 14 يناير الماضي.

وسجلت تركيا لقاح شركة "سينوفاك" الصينية، كما أبدت اهتمامها بإنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي على أراضيها.

وأعلنت وزارة الصحة التركية اليوم الاثنين تسجيل حصيلة يومية قياسية للإصابات بفيروس كورونا منذ بداية العام، بغلت أكثر من 15.5 ألف إصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

المصدر: الأناضول