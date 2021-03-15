وزير الدفاع التركي: لا قيمة لمناورات اليونان والسعودية أمام قدرات تركيا العسكرية

قلل وزير الدفاع التركي خلوصي أكار من شأن المناورات العسكرية المشتركة بين اليونان والسعودية، مشيرا إلى أنها لا تعني شيئا أمام قدرات تركيا العسكرية.

وقال أكار في تصريحات نقلتها قناة TRT التركية: "عليهم أن يعلموا ويروا أنهم لا يمكنهم تحقيق شيء بهذا ولا قيمة عسكرية لهذه المناورات أمام تركيا وقواتها المسلحة".

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وقال: "نحن كالعادة نحترم القوانين الدولية والحوار، لكن مع الأسف لا تزال اليونان تتصرف بأسلوب التهديد بما يتنافى مع حسن الجوار ويزيد التوتر ويعرقل تأسيس علاقات جوار حسنة".



وتابع: "نرفض محاولات تصوير الموضوع بين تركيا واليونان على أنه خلاف بين تركيا والاتحاد الأوروبي أو تركيا والولايات المتحدة، لن يصلوا إلى نتيجة من ذلك".

وأضاف: "نتمنى أن يتخلى جيراننا اليونانيون عن مواقفهم الاستفزازية بأقرب وقت ممكن، ونرى أن ذلك مهم لرفاهية المنطقة واليونان وشعبها الذي يعاني ظروفا اقتصادية صعبة في حين لا تزال حكومته تسعى لمزيد من التسلح".

وكانت مناورة "عين الصقر1" قد انطلقت بين القوات المسلحة السعودية ونظيرتها اليونانية، وأوضحت وكالة الأنباء السعودية أن القوات الجوية السعودية واليونانية ستنفذ ضمن هذه التدريبات طلعات جوية وتمارين مشتركة في سماء المتوسط، وأن هدف التمرين يكمن في "صقل وتطوير مهارات الأطقم الجوية والفنية ورفع الجاهزية القتالية لقواتنا الجوية، ‏إضافة إلى تبادل الخبرات العسكرية في مجال تنفيذ وتخطيط العمليات الجوية".

المصدر: وسائل إعلام تركية + وكالات