السعودية واليونان تجريان مناورات جوية مشتركة في المتوسط

وصلت مقاتلات تابعة لسلاح الجو السعودي اليوم السبت إلى اليونان للمشاركة في تدريبات سعودية يونانية في أجواء البحر المتوسط.

وأكدت وكالة الأنباء السعودية أن المقاتلات من طراز "إف-15 سي" مع كامل أطقمها الجوية والفنية والمساندة وصلت إلى قاعدة سودا الجوية الواقعة في جزيرة كريت، للمشاركة في تمرين "عين الصقر 1" خلال الشهر الحالي.

وأوضحت الوكالة أن القوات الجوية السعودية واليونانية ستنفذ ضمن هذه التدريبات طلعات جوية وتمارين مشتركة في سماء المتوسط، وأن هدف التمرين يكمن في "صقل وتطوير مهارات الأطقم الجوية والفنية ورفع الجاهزية القتالية لقواتنا الجوية، ‏إضافة إلى تبادل الخبرات العسكرية في مجال تنفيذ وتخطيط العمليات الجوية".

المصدر: واس