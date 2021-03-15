الاستخبارات التركية توقف مسؤولا كرديا في سوريا

اعتقلت الاستخبارات التركية مسؤولا بارزا في وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا وجلبته إلى تركيا، في عملية على الحدود بين البلدين.

وحسب وكالة "الأناضول" ألقى عناصر من الاستخبارات التركية القبض على إبراهيم بابات الذي قدم على أنه قائد لواء في وحدات حماية الشعب، بينما كان يقود سيارته في مكان لم يتم تحديده في سوريا.

ونقل بعد ذلك إلى تركيا حيث تم استجوابه، حسب الوكالة التي أشارت إلى أن الموقوف قدم معلومات حول خطط لمهاجمة مواقع عسكرية تركية على الحدود مع سوريا.

وأفادت المصادر الأمنية التركية، بأن بابات انضم لـ"العمال الكردستاني" عام 2011 في منطقة الجزيرة شمال شرقي سوريا، وتولى العديد من المسؤوليات والمناصب لدى الحزب في سوريا والعراق، قبل أن يتم تعيينه سنة 2017 قائد لواء في قوات الحزب المذكور.

المصدر: الأناضول