بيلوسي لكومو: استشر قلبك سترى إذا ما كنت تستطيع الحكم بفعالية

دعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي حاكم نيويورك أندرو كومو للتفكير بجدية في ما إذا كان بوسعه الاستمرار في الحكم بفعالية بعد اتهامات التحرش الجنسي المنسوبة إليه.

وقالت عبر برنامج "هذا الأسبوع" على قناة "آي بي سي": "يجب على الحاكم أن ينظر داخل قلبه.. إنه يحب نيويورك.. حتى يرى ما إذا كان يستطيع الحكم بفعالية"، مشيرة إلى أن "هذا قد يكون أحد الاعتبارات التي لديه".

وكررت بيلوسي بيانها الأولي منذ أسبوعين، بأنه يجب أن يكون هناك تحقيق مستقل في التهم "الجادة وذات المصداقية" ضد كومو، معبرة عن ثقتها في المدعي العام لنيويورك ليتيتيا جيمس، التي تقود التحقيق في الادعاءات ضده.

وأضافت: "لقد دعت، على ما أعتقد، إلى تحقيق سريع، ومع كل الاحترام في العالم لما قالته هؤلاء النساء، فإن هذا موضوع قريب جدا وعزيز على قلبي. لا يوجد تسامح مع التحرش الجنسي".

من جهة أخرى، دعا كل من سيناتور نيويورك تشارلز إي شومر وكيرستن جيليبراند مؤخرا كومو إلى الاستقالة، ليصبحا أحدث وأقوى الديمقراطيين في الولاية المنضمين إلى المجموعة المتزايدة من السياسيين الذين قالوا علنا إن "على كومو التنحي".

وبالإضافة إلى ادعاءات التحرش الجنسي، قال العديد من المساعدين السابقين لكومو إنه "خلق بيئة عمل معادية وسامة لعقود من خلال سلوكه المتنمر"، كما اتهمت إدارة كومو بالتستر على حجم الوفيات في دور رعاية المسنين بفيروس كورونا.

المصدر: "آي بي سي"