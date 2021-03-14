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بريطانيا.. 52 وفاة و4618 إصابة جديدة بكورونا

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بريطانيا.. 52 وفاة و4618 إصابة جديدة بكورونا
Reuters KEVIN COOMBS
فيروس كورونا في بريطانيا
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أعلنت وزارة الصحة البريطانية عن تسجيل 52 وفاة و4618 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 125516، فيما إجمالي عدد الإصابات 4258438.

وأشارت إلى ارتفاع عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا إلى 24 مليونا و196211 من 23 مليونا و684103 في اليوم السابق.

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وكانت بريطانيا سجلت 121 وفاة و5534 إصابة في اليوم السابق.

المصدر: "رويترز" + RT

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