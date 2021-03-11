بريطانيا ستؤجل عمليات التفتيش الحدودية بعد "بريكست" 6 أشهر
Reuters
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قال الوزير البريطاني ديفيد فروست إن بلاده ستدخل عمليات تفتيش حدودية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الواردات بعد ستة أشهر تقريبا مما كان مقررا في الأصل.
وأضاف فروست في بيان "سنقوم الآن بإدخال ضوابط حدودية على نطاق واسع بعد ستة أشهر من الموعد المقرر لمنح التجار الوقت للتركيز على الوقوف على أقدامهم مرة أخرى مع انفتاح الاقتصاد بعد عام صعب إثر فيروس كورونا".
وتابع "نحن على ثقة من أن هذا الجدول الزمني الجديد سيسمح لشركات الاستيراد بإعادة تأسيس ترتيباتها التجارية بعد فترة صعبة بسبب فيروس كورونا، بأبسط طريقة ممكنة".
المصدر: رويترز