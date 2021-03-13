رئيسة بوليفيا السابقة كانت مختبئة تحت السرير لحظة اعتقالها

ذكرت وسائل إعلام بوليفية أن رئيسة البلاد السابقة جانين آنييز كانت مختبئة في صندوق تحت السرير، أثناء مداهمة الشرطة لمنزل أقاربها للقبض عليها.

وأشارت المصادر إلى أنه "تم العثور على السياسية في منزل أقاربها، الذين حاولوا منع اعتقالها، ونتيجة لذلك، اضطرت الشرطة لاحتجاز 3 أشخاص، بينهم ابنتها".

ومن المتوقع أن تدلي آنييز بشهادتها في المستقبل القريب في قضية انقلاب العام الماضي، حيث صدرت مذكرة توقيفها سابقا عن المدعي العام البوليفي لمكافحة الفساد عمر السيديس، والذي اتهمها بالإرهاب والخيانة والتآمر.

وتأتي الإجراءات في ظل إصدار النيابة الخاصة بقضايا الفساد في بوليفيا أمس الجمعة، مذكرات اعتقال بحق آنييز و10 مسؤولين في حكومتها منهم وزراء سابقون، بتهمة الإرهاب والخيانة العظمى والتواطؤ الإجرامي.

وصدرت الأوامر ضمن التحقيق الذي تجريه النيابة في الأحداث التي شهدتها البلاد في أواخر أكتوبر- نوفمبر 2019، حين أجبرت مظاهرات شعبية واسعة النطاق الرئيس السابق إيفو موراليس على ترك منصبه، حيث تعتبر النيابة هذه الأحداث انقلابا على السلطة.

وعاد اشتراكيو موراليس إلى الحكم في البلاد نتيجة الانتخابات التي جرت في أكتوبر الماضي.

المصدر: "سبوتنيك"