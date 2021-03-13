محقق إيراني: إسرائيل مسؤولة على الأرجح عن اعتداء سفينة الحاويات

نقلت وسائل إعلام إيرانية عن محقق إيراني قوله إن إسرائيل تقف على الأرجح وراء الهجوم الذي وقع في البحر المتوسط الأسبوع الماضي وألحق أضرارا بسفينة الحاويات الإيرانية.

وقالت إيران يوم الجمعة، إن سفينة الحاويات "شهركرد" أصيبت بقذيفة تسببت في نشوب حريق صغير في السفينة لكن لم يصب أحد على ظهرها بأذى.

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وقال مصدران أمنيان بحريان إن الدلائل الأولية تشير إلى استهداف السفينة عمدا من مصدر مجهول.

ونقلت وكالة "نور نيوز" شبه الرسمية عن عضو لم تذكر اسمه في الفريق الإيراني الذي يحقق في الواقعة قوله: "بالنظر إلى الموقع الجغرافي والطريقة التي استهدفت بها السفينة فإن أحد الاحتمالات القوية هو أن هذه العملية الإرهابية نفذتها إسرائيل".

وقال سعيد خطيب زاده المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية يوم السبت، إن التقارير أكدت وقوع هجوم تخريبي "في انتهاك واضح للقانون الدولي".

ولم يعلق المسؤولون الإسرائيليون يوم الجمعة عندما سئلوا إن كانت إسرائيل لها دور في الحادث الذي وقع يوم الأربعاء.

المصدر: RT + رويترز