إيران: نتابع العمل التخريبي الذي استهدف سفينة شحن في المتوسط

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أنها تلقت تقارير حول عمل تخريبي استهدف سفينة شحن في المياه الدولية للبحر الأبيض المتوسط، وهذا الهجوم يتناقض مع الحقوق الدولية وحقوق الملاحة البحرية.

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ودان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده هذا الهجوم، مشيرا إلى أن السلطات المعنية بدأت باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعرف على مسببيه، وأن متابعة الحادثة بشكل جدي بمختلف أبعادها على جدول أعمالنا.

وكانت وسائل الإعلام الإيرانية نشرت فيديو وصورا، أكدت أنها لسفينة الشحن الإيرانية التي تعرضت للاستهداف بصاروخ في شرقي المتوسط مؤخرا.

المصدر: RT