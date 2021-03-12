عبد اللهيان: على بايدن الاتعاظ من التاريخ

اعتبر مساعد رئيس مجلس الشورى الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان، أنه على الرئيس الأمريكي جو بايدن الاتعاظ من التاريخ.

وكتب عبد اللهيان في تغريدة على "تويتر": "على بايدن الاتعاظ من التاريخ.. ينبغي التحدث مع الشعب الإيراني المقتدر بقوة المنطق وليس بمنطق القوة".

وأضاف: "لا شك أنه لن يتم التفاوض مع أمريكا في ظل القوة والتهديد إطلاقا".

وتابع: "ينبغي على البيت الأبيض التركيز على التفاوض أولا مع شعبه الذي أصبح ثنائي القطب".

وشدد المسؤول الإيراني على أن "إجراءات الحظر ضد إيران تلفظ أنفاسها الأخيرة".

Mr @JoeBiden should learn lesson from history. With great nation of Iran, one must talk w/power of reason, not w/coercion. Under force & threats, #Iran won't negotiate w/ US. The @WhiteHouse needs to talk first with its polarized society. Sanction against Iran is on its deathbed. pic.twitter.com/0sBepSHElp — H.amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) March 12, 2021

وأعلن مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك ساليفان في وقت سابق، أن "واشنطن تقيم اتصالات غير مباشرة مع طهران لمناقشة الاتفاق النووي".

ورفضت إيران مناقشة أي ملفات إضافية سوى العودة للالتزام بالاتفاق النووي الذي تم التوقيع عليه في 2015، وطالبت الولايات المتحدة بأن تقوم بالخطوة الأولى وترفع العقوبات عنها.

من جهتها، تشترط الولايات المتحدة عودة إيران لالتزاماتها بموجب الاتفاق أولا قبل أن تعود واشنطن إلى الاتفاق.

المصدر: "فارس نيوز" + "تاس"