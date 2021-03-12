واشنطن: نجري اتصالات غير مباشرة مع إيران

أعلن مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك ساليفان، أن واشنطن تقيم اتصالات غير مباشرة مع إيران لمناقشة الاتفاق النووي.

وقال ساليفان خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إن "الدبلوماسية مع إيران مستمرة، ولكن بشكل غير مباشر في الوقت الراهن، بل عبر الاتحاد الأوروبي وقنوات أخرى للاتصال، وهي تساعدنا في شرح موقفنا للإيرانيين بشأن الالتزام (بالاتفاق النووي) والاطلاع على موقفهم".

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وأضاف أن الولايات المتحدة تنتطر من إيران أفكارا بشأن خطواتها التالية، مشيرا إلى أن واشنطن "على ثقة بأننا نستطيع المضي قدما إلى الأمام وتحقيق الهدف الذي يتمثل في منع إيران من امتلاك السلاح النووي وتحقيق ذلك بطرق دبلوماسية".

يذكر أن إيران رفضت مناقشة أي ملفات إضافية سوى العودة للالتزام بالاتفاق النووي الذي تم التوقيع عليه في 2015، وطالبت الولايات المتحدة بأن تقوم بالخطوة الأولى وترفع العقوبات عنها.

من جهتها، تشترط الولايات المتحدة عودة إيران لالتزاماتها بموجب الاتفاق أولا قبل أن تعود واشنطن إلى الاتفاق.

المصدر: تاس