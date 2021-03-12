حريق على متن سفينة سياحية في ميناء كركيرا اليوناني

أفاد تلفزيون "إي آر تي" اليوناني باندلاع حريق على متن سفينة الرحلات البحرية "إم إس سي ليريكا" في ميناء مدينة كركيرا اليونانية، بمياه جزيرة كركيرا في البحر الأيوني.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن السفينة ترسو في الميناء منذ الـ30 من يناير الماضي، وأنه "لا يوجد ركاب على متنها باستثناء أفراد طاقمها"، مؤكدة أنه لم تقع إصابات بين أفراد الطاقم.

وذكرت أنه "تم إرسال رجال الإطفاء إلى الميناء لمعالجة النيران التي اجتاحت الجانب الأيمن من السفينة، ولم يتم تحديد أسباب الحريق بعد".

وذكرت خدمة الإطفاء اليونانية أنه "تم إرسال 38 رجل إطفاء و13 سيارة، بالإضافة إلى زورق إطفاء على الفور لإخماد الحريق".

المصدر: "نوفوستي"