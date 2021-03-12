بولندا تطرد قنصلي بيلاروس

أعلن نائب وزير الخارجية البولندي مارسين بشيداش أن بلاده طردت قنصلي بيلاروس لديها، ردا على خطوة مماثلة أقدمت عليها مينسك.

وكتب بشيداش على "تويتر": "مع استمرار الإيماءات غير الودية لمينسك تجاه الدبلوماسيين البولنديين، وفي إطار مبدأ المعاملة بالمثل، قررت وزارة الخارجية البولندية طرد القنصل العام لجمهورية بيلاروس في بياليستوك وقنصل جمهورية بيلاروس في وارسو".

وفي وقت سابق، دعت وزارة الخارجية البيلاروسية القنصل البولندي في بريست جيرزي تيموفيوك لمغادرة البلاد بعد مشاركته في مراسم غير رسمية مكرسة لذكرى عناصر تشكيلات مسلحة معادية للشيوعية في الأربعينات من القرن الماضي، مسؤولين عن مجازر بحق سكان بيلاروس.

بعد ذلك، قررت بولندا طرد الدبلوماسي البيلاروسي كإجراء انتقامي، فيما اعتبرت مينسك تصرفات الجانب البولندي ردا "مفرطا وغير متكافئ ومدمر" ودعت يوم الخميس رئيس القنصلية العامة البولندية في غرودنو وقنصلها لمغادرة البلاد في غضون 48 ساعة.

وشددت مينسك على رفضها التام لكافة مظاهر تمجيد مجرمي الحرب وتبرير الإبادة الجماعية للشعب البيلاروسي إبان الحرب العالمية الثانية.

المصدر: "نوفوستي"