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بيلاروس تطرد دبلوماسيين بولنديين

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بيلاروس تطرد دبلوماسيين بولنديين
Sputnik VIKTOR TOLOCHKO
مقر وزارة الخارجية البيلاروسية في مينسك
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أعلنت وزارة الخارجية البيلاروسية عن طرد اثنين من موظفي القنصلية البولندية في مدينة غرودنو بعد مشاركة دبلوماسيين بولنديين في مراسم تذكارية مثيرة للجدل.

وسبق للخارجية البيلاروسية أن أعلنت عن طرد القنصل البولندي في مدينة بريست، ييجي تيموفيوك بعد أن شارك في مراسم غير رسمية مكرسة لذكرى عناصر تشكيلات مسلحة معادية للشيوعية في الأربعينات من القرن الماضي، مسؤولين عن مجازر بحق سكان بيلاروس.

وردا على هذه الخطوة، قررت بولندا طرد السفير البيلاروسي في وارسو.

واعتبرت بيلاروس الخطوة البولندية "غير بناءة"، واستدعت اليوم الخميس القائم بأعمال السفارة البولندية في مينسك، وأبلغته بطرد اثنين من موظفي القنصلية في غرودنو.

وأمهلت بيلاروس الدبلوماسيين البولنديين 48 ساعة لمغادرة البلاد، مشددة على "عدم جواز تمجيد مجرمي الحرب وتبرير إبادة الشعب البيلاروسي".

يذكر أن المراسم المثيرة للجدل كانت مكرسة لـ"الجنود الملعونين"، وهم عناصر في المنظمات والجماعات البولندية المسلحة المعادية للشيوعية، فظّعوا في الأشهر الأخيرة من الحرب العالمية الثانية وفي السنوات الأولى بعد الحرب.

وارتكب بعض القياديين في تلك الجماعات الإرهابية المجازر بحق المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال، وخصوصا الأرثوذكس في بيلاروس.

المصدر: نوفوستي

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