تنزانيا تنفي تدهور صحة رئيسها بسبب كورونا

أكدت مصادر تنزانية مطلعة أن رئيس البلاد جون بومبيه ماغوفولي يتمتع بصحة جيدة ويؤدي مهامه كالمعتاد، وذلك بعد تقارير عن تدهور حالته الصحية إثر إصابته بفيروس كورونا.

ونقل توندو ليسو زعيم المعارضة التنزانية في وقت سابق من اليوم عن مصادر طبية وأمنية قولها إن الرئيس نقل جوا إلى مستشفى نيروبي الخاص في كينيا المجاورة، ثم إلى الهند وهو في حالة غيبوبة، إلا أن هيئة إذاعة تنزانيا نقلت عن رئيس الوزراء قاسم ماجاليوا نفيه لذلك.

وبدا ماغوفولي الزعيم الإفريقي الذي يبلغ من العمر 61 عاما بصحة جيدة عندما شوهد في آخر ظهور له أمام الجمهور في 27 فبراير الماضي عندما كان يعين مسؤولا جديدا بمقر الرئاسة في دار السلام، العاصمة التجارية لتنزانيا.

وكان ماغوفولي قد خيب آمال منظمة الصحة العالمية خلال الجائحة بعد أن قلل من شأن الخطر الذي يمثله كوفيد-19، قائلا إن "الله والعلاجات الطبيعية كاستنشاق البخار سيحمي شعب تنزانيا".

كما سخر أستاذ علم الكيمياء السابق من فحوصات كورونا، منددا باللقاحات التي اعتبرها جزءا من "مؤامرة غربية للاستيلاء على ثروات إفريقيا"، وعارض الكمامات وقيود التباعد الاجتماعي.

المصدر: "رويترز"