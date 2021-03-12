بلغاريا تعلق استخدام لقاح "أسترازينيكا" ما لم يؤكد الاتحاد الأوروبي سلامته

انضمت بلغاريا اليوم إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي قررت تعليق استخدام لقاح شركة "أسترا زينيكا" البريطانية-السويدية ضد فيروس كورونا على خلفية تقارير عن تسببه في مضاعفات خطيرة.

وأكد رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف في بيان له، أن حكومته تعلق تطعيم مواطني البلاد باللقاح الذي طورته "أسترازينيكا" بالتعاون مع جامعة أكسفورد، حتى إصدار وكالة الأدوية الأوروبية بيانا خطيا يبدد جميع المخاوف بشأن سلامة اللقاح.

وأشار بوريسوف إلى أن المفوضية الأوروبية هي من يبرم عقودا مع منتجي اللقاحات، ووكالة الأدوية الأوروبية هي من يسجلها، موضحا أن الدول الأعضاء في الاتحاد ليست سوى مستهلكة.

وجاء القرار البلغاري غداة اتخاذ عدد من الدول الأوروبية إجراءات احترازية مماثلة، منها النمسا والدنمارك والنرويج وآيسندا إيطاليا وإستونيا وليتوانيا ولاتفيا ولكسمبورغ.

ويأتي ذلك على خلفية تقارير عن ظهور جلطات في دم عدد من الذين تلقوا لقاح "أسترازينيكا"، ما أودى بأرواح بعضهم.

المصدر: نوفوستي + رويترز