رئيس وزراء اليابان يعتزم زيارة واشنطن ولقاء بايدن في أبريل

قال أمين عام حكومة اليابان كاتسونوبو كاتو، إن رئيس الوزراء يوشيهيدي سوغا، يخطط لزيارة الولايات المتحدة ولقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن في أبريل.

وأضاف كاتو، في مؤتمر صحفي اليوم: "يُخطط لإجراء زيارة رئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة، في النصف الأول من أبريل المقبل".

في وقت سابق، أشار كاتو، إلى أن سلطات بلاده تأمل في أن تتم زيارة سوغا إلى الولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن، لكن موضوع انتشار فيروس كورونا سيؤخذ في الاعتبار عند التحضير لها.

وسيكون رئيس الحكومة اليابانية، أول زعيم أجنبي يلتقي بايدن في مقر إقامته الرسمي. ومن المعروف أن أول زعيم أجنبي استقبله الرئيس الأمريكي باراك أوباما في البيت الأبيض في فبراير 2009، كان رئيس وزراء اليابان آنذاك تارو آسو. وأصبح رئيس الحكومة اليابانية السابق شينزو آبي، أول زعيم أجنبي يلتقي بالرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة ، دونالد ترامب، في نيويورك فور انتخابه، ولكن قبل تنصيبه.

وذكر كاتو، أنه سيتم تطعيم سوغا باللقاح ضد فيروس كورونا، قبيل توجهه إلى الولايات المتحدة في أبريل.

المصدر: تاس