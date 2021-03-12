حريق بمصنع "تسلا" في كاليفورنيا

تمكن رجال الإطفاء من السيطرة على حريق نشب الخميس في مصنع شركة "تسلا" للسيارات الكهربائية في مدينة فريمونت بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وذكرت عائشة نولز، المتحدثة باسم إدارة إطفاء الحرائق في فريمونت، أن الحريق اندلع في جزء من ممتلكات المصنع كان قيد الإنشاء.

وقالت المتحدثة إن الحريق نجم عن ملامسة سائل هيدروليكي للألمنيوم المصهور.

وحسب التقارير الأولية، فإنه لم يصب أحد بأذى جراء الحادث.

Tesla's giant stamping machine caught on fire at Fremont factory https://t.co/LqVKAXiwOE by @fredericlambert — Electrek.Co (@ElectrekCo) March 12, 2021

Firefighters are responding to a fire at the Tesla Fremont Factory https://t.co/jZI5JZrXnV — KTVU (@KTVU) March 12, 2021

المصدر: رويترز