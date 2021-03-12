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حريق بمصنع "تسلا" في كاليفورنيا

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حريق بمصنع
Reuters STEPHEN LAM
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تمكن رجال الإطفاء من السيطرة على حريق نشب الخميس في مصنع شركة "تسلا" للسيارات الكهربائية في مدينة فريمونت بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وذكرت عائشة نولز، المتحدثة باسم إدارة إطفاء الحرائق في فريمونت، أن الحريق اندلع في جزء من ممتلكات المصنع كان قيد الإنشاء.

وقالت المتحدثة إن الحريق نجم عن ملامسة سائل هيدروليكي للألمنيوم المصهور.

وحسب التقارير الأولية، فإنه لم يصب أحد بأذى جراء الحادث.

المصدر: رويترز

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