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الاتحاد الأوروبي يهدد الصين بـ"إجراءات إضافية"

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الاتحاد الأوروبي يهدد الصين بـ
Reuters
الاتحاد الأوروبي والصين
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ندد الاتحاد الأوروبي بالتعديلات التي فرضتها الصين على النظام الانتخابي في هونغ كونغ، وهدد بإجراءات إضافية ضد بكين إثر انتهاكها مبدأ "دولة واحدة بنظامين" الذي تعهدت بتطبيقه.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل في بيان صدر باسم الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد، إن "القرار الذي اتخذته الصين اليوم يشكل انتهاكا جديدا لمبدأ "دولة واحدة بنظامين"، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي سينظر في اتخاذ إجراءات إضافية" ضد الصين.

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وشدد بوريل في بيانه على أن هذا القرار "سيكون له تأثير كبير على المسؤولية الديمقراطية والتعددية السياسية في هونغ كونغ".

ودعا في البيان "السلطات الصينية وسلطات هونغ كونغ إلى استعادة الثقة في العملية الديمقراطية في هونغ كونغ والتوقف عن اضطهاد الذين يتمسكون بالقيم الديمقراطية".

وتابع بوريل: "سينظر الاتحاد الأوروبي في اتخاذ تدابير إضافية وسيولي اهتماما متزايدا للوضع في هونغ كونغ في سياق العلاقات الشاملة بين الاتحاد الأوروبي والصين".

وجاء رد الفعل الأوروبي في أعقاب إقرار البرلمان الصيني إدخال تعديلات على النظام الانتخابي في هونغ كونغ تمنح بكين سلطة منع مرشحي المعارضة من خوض الانتخابات التشريعية في المدينة التي تتمتع بحكم ذاتي.

المصدر: أ ف ب

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