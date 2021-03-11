واشنطن قلقة حيال أوضاع حقوق الإنسان في مصر

أعربت الولايات المتحدة عن قلقها حيال أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس في إفادته الصحفية اليومية: "نشعر بقلق بالغ حيال أوضاع حقوق الإنسان في مصر وقمع حرية التعبير والمجتمع المدني".

وصرح بأن الإدارة الأمريكية ستثير هذه القضايا ضمنا وعلنا مع المسؤولين المصريين.

وأضاف أن انتهاكات حقوق الإنسان وقمع المجتمع المدني يقوض ديناميكية واستقرار مصر كشريك لبلاده.

وفي ما يتعلق بمبيعات الأسلحة الأمريكية إلى مصر، شدد برايس على أن الولايات المتحدة "يمكنها متابعة مصالحها والتمسك بقيمها".

وقال: "بالتأكيد، لن يكون هناك شيك على بياض لأي دولة، سواء كانوا شركاء أمنيين مقربين أو منافسين أو خصوما"، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن جعلا ذلك واضحا.

ووصف مصر بأنها دولة ذات مكانة هامة ورائدة في مسيرة السلام بالشرق الأوسط، كما تلعب دورا مهما في دعم الاستقرار في المنطقة.

Live now! @StateDeptSpox Ned Price briefs reporters from the U.S. Department of State. https://t.co/bLOcqRBBJi — Department of State (@StateDept) March 11, 2021

المصدر: وكالات