فرنسا تخفف قيود "كوفيد-19" على السفر الدولي

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن الحكومة ستخفف بعض القيود المفروضة لمكافحة جائحة "كوفيد-19" على السفر الدولي.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن "المسافرين من وإلى أستراليا وكوريا الجنوبية وإسرائيل واليابان ونيوزيلندا وبريطانيا وسنغافورة، لن يكونوا بحاجة إلى سبب قهري للسفر من الآن فصاعدا".

وأضافت: "بقية القيود مثل شرط الحصول على اختبار يثبت الخلو من المرض في غضون أقل من 72 ساعة قبل السفر ستظل سارية"، مشيرة إلى أن "مرسوما بهذا الشأن سينشر غدا الجمعة".

وسجلت فرنسا إجمالي إصابات بالفيروس بلغ أكثر من 3 ملايين و963 ألف إصابة، و89565 حالة وفاة بكورونا.

المصدر: "رويترز"