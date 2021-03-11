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نتنياهو: الأردن ألغى زيارتي للإمارات بسبب إلغاء زيارة ولي العهد إلى الحرم القدسي

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نتنياهو: الأردن ألغى زيارتي للإمارات بسبب إلغاء زيارة ولي العهد إلى الحرم القدسي
Reuters
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أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه كان من المتوقع أن يقوم بنيامين نتنياهو اليوم بزيارة إلى الإمارات، ولكن بسبب صعوبات طرأت على تنسيق مرور رحلته عبر الأجواء الأردنية تم تأجيلها.

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وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو ألغى زيارته للإمارات
وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو ألغى زيارته للإمارات

ولفت مكتب نتنياهو إلى أن "هذه الصعوبات نبعت كما يبدو من إلغاء زيارة ولي العهد الأردني إلى الحرم القدسي الشريف جراء خلاف طرأ حول التدابير الأمنية التي يتم اتخاذها في هذا المكان المقدس".

وأكد مكتب نتنياهو، أن الأردن أعلن خلال الساعة الأخيرة السماح بمرور طائرة نتنياهو عبر الأجواء الأردنية ولكن بسبب التأخير في تلقي هذا الإعلان، اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي وولي عهد الإمارات الشيخ محمد بن زايد على تنسيق موعد آخر لزيارة رئيس الوزراء.

المصدر: RT

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