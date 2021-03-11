وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو قد يلغي زيارته للإمارات بسبب تعرض زوجته لوعكة صحية

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدرس إمكانية إلغاء الزيارة المتوقعة اليوم الخميس إلى الإمارات، بسبب تعرض قرينته سارة لوعكة صحية.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" واسعة الانتشار عن مصادر مقربة من رئيس الوزراء قولها إن نتنياهو رجح إمكانية إلغاء الزيارة، على خلفية نقل زوجته إلى المستشفى بسبب إصابتها بالتهاب الزائدة الدودية.

وحسب تقارير صحفية إسرائيلية وغربية، كان من المقرر أن يلتقي نتنياهو اليوم في الإمارات ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، وذلك ضمن أول زيارة خارجية له منذ توقيع "اتفاقات أبراهام" في سبتمبر الماضي.

كما ادعت وسائل إعلام إسرائيلية بأن نتنياهو قد يلتقي في الإمارات أيضا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (ونفت وكالة رويترز صحة هذه المزاعم نقلا عن مسؤول سعودي) ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك.

ويأتي ذلك على خلفية اقتراب موعد رابع انتخابات خلال العامين الماضيين في إسرائيل المقرر إجراؤها في 23 مارس الجاري.

المصدر: يديعوت أحرونوت