تقرير: نتنياهو أوفد رئيس الموساد إلى أبوظبي لإقناع الإماراتيين باستقباله

كشف موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي عن خلفيات زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتوقعة غدا الخميس إلى الإمارات.

وذكر "أكسيوس" اليوم الخميس، نقلا عن مصادر مطلعة على الموضوع، أن نتنياهو أثار إمكانية تنظيم هذه الزيارة في مكالمة هاتفية أجراها قبل عشرة أيام مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، لكن الإماراتيين كانوا يترددون بهذا الشأن، بسبب مخاوف متعلقة بما إذا كانت هذه الزيارة ستبدو تدخلا من قبلهم في الانتخابات الإسرائيلية المقرر إجراؤها في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وقالت مصادر الموقع إن نتنياهو أوفد رئيس جهاز الاستخبارات "الموساد" يوسي كوهين للضغط على الزملاء الإماراتيين، مضيفة: "أرسل الإماراتيون إشارات إلى أنهم يفضلون إرجاء الزيارة إلى ما بعد الانتخابات، لكن نتنياهو وكوهين ضغطا بقوة ما لم يوافقوا".

ومن المتوقع، حسب بيانات الموقع، أن يمضي نتنياهو عدة ساعات فقط في الأراضي الإماراتية، ولم يتضح بعد ما إذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي قدم شيئا إلى أبوظبي مقابل موافقتها على هذه الزيارة.

ومن المتوقع أن يستخدم نتنياهو هذه الزيارة (وهي أول زيارة خارجية له منذ توقيع "اتفاقات أبراهام" مع الإمارات والبحرين في سبتمبر الماضي) بهدف تعزيز مواقعه الانتخابية، في وقت تشير فيه استطلاعات إلى أن تحالفه اليميني لا يحظى بالدعم الكافي لحصد أغلبية المقاعد في الكنيست.

المصدر: "أكسيوس"