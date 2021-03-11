لا تستبعد شراء مقاتلات روسية.. أنقرة: اشترينا إس 400 لحماية تركيا

قال وزير الخارجية التركي تشاويش أوغلو إن بلاده اشترت منظومة إس-400 من روسيا ضمن سعيها لحماية نفسها.

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وقال الوزير التركي خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده تشاويش أوغلو مع نظيريه الروسي سيرغي لافروف والقطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الدوحة إن "بعض الأطراف تحاول منع أنقرة من شراء أي شيء لا يتوافق مع مصالحها".

من جانبه لم يستبعد وزير الصناعة التركي مصطفى ورانك إمكانية شراء بلاده مقاتلات روسية.

وقال ورانك في حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية، ردا على سؤال حول إمكانية أن تشتري أنقرة مقاتلات روسية من طراز "سو-35" و"سو-57" إنه "إذا كان لدى روسيا طائرة تلبي احتياجات تركيا الحالية، وإذا لم تكن هناك صعوبات في إدخالها إلى نظامنا وإطلاقها، فيمكننا بالطبع شراؤها من روسيا أو من دولة أخرى في أوروبا".

وأكد الوزير التركي أن هذه المسألة تثار كثيرا في اجتماعات قادة البلدين، لافتا إلى أن "أولوية تركيا أولا وقبل كل شيء هي تطوير قدرات تركيا الذاتية في تطوير مقاتلات الجيل الخامس. ولكن إذا كان لدى روسيا طائرة تلبي احتياجاتنا ومهامنا، فإن تركيا ستحصل عليها".

وكانت واشنطن طالبت أنقرة بالتخلي عن الصفقة وشراء أنظمة باتريوت الأمريكية في المقابل، مهددة بتأخير أو حتى إلغاء بيع أحدث مقاتلاتها "F-35" إلى تركيا، وكذلك بفرض عقوبات اقتصادية عليها.

ورفضت أنقرة تقديم تنازلات وواصلت المفاوضات بشأن دفعة إضافية من "إس-400".

المصدر: RT+ سبوتنيك