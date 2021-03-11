رئيس هندوراس ينفي ضلوعه في تهريب مخدرات إلى الولايات المتحدة

نفى رئيس هندوراس خوان أورلاندو هرنانديز، أن يكون قد ساعد تاجر مخدرات شهيرا في تهريب أطنان من الكوكايين إلى الولايات المتحدة، وهي مزاعم ساقها مدع عام فدرالي أمريكي ضده الثلاثاء.

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وكتب هرنانديز عبر "تويتر" الأربعاء ردا على هذه الاتهامات: "كيف يمكن لأي شخص أن يصدق إفادات كاذبة بأنني كنت أتعامل مع مهربي مخدرات".

وعزا الرئيس سبب إقحام اسمه في هذه القضية إلى أن متهميه يحاولون من وراء ذلك الحصول على "مفتاح سحري" للخروج من سجن أجنبي قد يقضون فيه بقية حياتهم.

وكان المدعي العام الفدرالي في نيويورك جايكوب غوتويليغ قال الثلاثاء لدى تلاوته اللائحة الاتهامية في مستهل محاكمة تاجر المخدرات الشهير جيوفاني فوينتيس إن المتهم "دفع رشاوى حتى لرئيس هندوراس" وأصبح "لا يُمسّ" بفضل العلاقة التي نسجها معه.

وأضاف أن رئيس هندوراس قبض من المتهم بين العامين 2013 و2014 رشوة قدرها 25 ألف دولار لتوفير الحماية له.

وعلى الرغم من أن النيابة العامة الفدرالية في نيويورك لم توجه إلى هرنانديز أي اتهام في هذه القضية، إلا أنها تعتبر الرئيس البالغ من العمر 52 عاما والذي يتولى السلطة منذ يناير 2014 "شريكا في التآمر" مع فوينتيس في تجارة الكوكايين.

وتأتي محاكمة فوينتيس في نيويورك بعد أن حوكم في المدينة نفسها شقيق رئيس هندوراس، توني هرنانديز، عضو الكونغرس السابق الذي أدين بتهريب الكوكايين في أكتوبر 2019.

المصدر: أ ف ب