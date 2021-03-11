ميشيل أوباما تكشف عن معاناتها من الاكتئاب وأسبابه

بعد أن كشفت السيدة الأمريكية الأولى السابقة ميشيل أوباما أنها كانت تعاني من "اكتئاب منخفض الدرجة" في أغسطس، قالت في مقابلة جديدة إنها كنت بحاجة إلى الاعتراف بما كانت تعاني منه.

وفي مقابلة مع مجلة "People" والتي ستنشر يوم غد 12 مارس، شرحت أوباما (57 عاما) كيف شكلت أحداث عام 2020 تحديا لصحتها العقلية، وقالت إن "الاكتئاب مفهوم خلال هذه الأوقات.. كنت بحاجة إلى الاعتراف بما كنت أعاني منه، لأننا في كثير من الأحيان نشعر أنه يتعين علينا تغطية هذا الجزء من أنفسنا".

وأشارت إلى أنه بين جائحة كورونا وحركة Black Lives Matter، كان هناك العديد من الأمور التي فكرت فيها، و"أدركت أنني كنت بحاجة إلى السماح لنفسي بتوفير المساحة اللازمة لمعالجة كل شيء"، مضيفة: "هذه هي الصحة العقلية، مستويات عالية من الصعوبات والانخفاضات".

وخلال فترة الحجر، أمضت عائلة أوباما الكثير من الوقت مع ابنتيهما ماليا (22 عاما) وساشا (19 عاما)، وقالت ميشيل إنه "في الوقت التي كنت أستعد للاحتفال بأن بناتي بدأن ببناء حياتهن الخاصة... عادتا إلى المنزل!".

وذكرت أن "هذا الوقت التي أمضيناه معا، سمح لنا باستعادة بعض اللحظات المسروقة مع فتياتنا.. تلك اللحظات التي تمت استعادتها كانت تعني لنا العالم وأعتقد أنها جعلت علاقاتنا أقوى".

المصدر: today