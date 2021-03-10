إيران تنفي وقوفها وراء الانفجار الغامض بسفينة تابعة لإسرائيل في خليج عمان

رفضت إيران الاتهامات الموجهة إليها من قبل إسرائيل بالوقوف وراء الانفجار الغامض الذي ضرب أواخر فبراير الماضي سفينة تجارية تابعة لشركة إسرائيلية في خليج عمان.

شدد مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، في رسالة بعث بها أمس الثلاثاء إلى مجلس الأمن الدولي، على أن إسرائيل من خلال إلقاء اللوم على إيران في الحادثة "تلعب دور الضحية بهدف صرف الانتباه عن أعمالها المزعزعة والخبيثة في المنطقة".

وذكر الدبلوماسي الإيراني أن جميع المؤشرات تؤكد أن الانفجار الذي استهدف سفينة Helios Ray في 25 فبراير كانت "عملية علم زائف (أي عملية خداع) معقدة دبرها لاعبون يسعون إلى تقديم سياساتهم الخبيثة وتحقيق أهدافهم غير المشروعة".

وطالب روانجي بمعاقبة الحكومة الإسرائيلية على "جرائمها وأعمالها الوحشية وتهديداتها.. وخصوصها احتلالها للأراضي الفلسطينية وأجزاء من دول أخرى، بالإضافة إلى إصرارها على مغامراتها العسكرية في منطقة الشرق الأوسط غير المسقرة".

وحذر المسؤول الإيراني من أن إسرائيل "ستتحمل كل التداعيات نتيجة لأي تقدير خاطئ محتمل".

وجاء ذلك ردا على رسالة أخرى إلى مجلس الأمن حمل فيها مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد أردان، الحرس الثوري الإيراني المسؤولية عن الانفجار الذي "ألحق أضرارا قاسية بالسفينة وأجبرها على العودة إلى ميناء دبي، وشكل خطرا على أمن طاقمها"، حسب قوله.

المصدر: أسوشيتد برس