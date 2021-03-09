تركيا.. السجن المؤبد المشدد مرتين بحق صالح يلماز لتورطه في اغتيال السفير الروسي بأنقرة

أصدر القضاء التركي، اليوم الثلاثاء، حكما بالسجن المؤبد المشدد مرتين بحق صالح يلماز "لإعطائه تعليمات الاغتيال لقاتل السفير الروسي بأنقرة أندريه كارلوف"، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.

وأقرت العدالة التركية أيضا حكما بالسجن المؤبد المشدد مرتين على شاهين سوغوت في قضية اغتيال السفير كارلوف عام 2016.

وأفادت "الأناضول" بأن حكما بالسجن المؤبد المشدد صدر أيضا بحق الاستخباراتي السابق وهبي كورشاد أكالين "لتسريبه معلومات عن سفير موسكو بأنقرة إلى تنظيم غولن".

كما صدرت قرارات قضائية بحق 28 متهما بينهم زعيم تنظيم "غولن" في قضية اغتيال سفير روسيا السابق بتركيا.

يتبع..