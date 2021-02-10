البعثة الروسية في أنقرة تحيي ذكرى السفير الراحل أندريه كارلوف

أحيت السفارة الروسية في أنقرة، اليوم الأربعاء، بمناسبة العيد المهني للعاملين في الخدمة الدبلوماسية بروسيا، ذكرى السفير الراحل أندريه كارلوف الذي أغتيل هناك عام 2016.

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وخلال المراسم التي شارك فيها سفراء عدد من الدول، جرى وضع الزهور عند التمثال النصفي للسفير الراحل والذي أقيم داخل أراضي السفارة الروسية بأنقرة في نوفمبر 2017.

وقتل أندريه كارلوف على يد مسلح في 19 ديسمبر 2016 أثناء إلقائه خطابا في افتتاح معرض للتصوير الفوتوغرافي التركي للأرياف الروسية. وكشفت السلطات التركية أن السفير اغتيل على يد رجل الشرطة مولود ألطنطاش، (الذي كان خارج الخدمة أثناء ارتكابه الجريمة)، الذي جرت تصفيته حالا من قبل عناصر الأمن

وجاء في لائحة الاتهام الصادرة من قبل القضاء التركي أن اغتيال كارلوف كان "استفزازا" بهدف الإساءة للعلاقات التركية الروسية. من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تعتبر اغتيال السفير "عملا إرهابيا". كما وصف الجانب الروسي اغتيال كارلوف بمحاولة إفشال عملية تطبيع العلاقات بين البلدين إثر أزمة سببها إسقاط طائرة "سو-24" الروسية في سوريا من قبل سلاح الجو التركي في نوفمبر 2015.

وتتضمن لائحة المتهمين في المحاكمة التركية التي انطلقت في الثامن من يناير 2019، أسماء 28 شخصا، في مقدمتهم الداعية المعارض فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة، والذي تعتبره السلطات التركية "العقل المدبر" لمحاولة الانقلاب الفاشلة منتصف يوليو 2016. ورفض جميع المتهمين الذين مثلوا أمام القضاء الاتهامات الموجهة إليهم.

المصدر: نوفوستي