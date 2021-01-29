القضاء التركي يرجئ النطق بالحكم في قضية اغتيال السفير الروسي

أرجأت محكمة تركية اليوم الجمعة النطق بالحكم بحق المتهمين في قضية اغتيال السفير الروسي لدى أنقرة أندريه كارلوف أواخر عام 2016.

وأفادت وكالة "نوفوستي" الروسية بأن محكمة العقوبات المشددة الثانية في أنقرة، على الرغم من التوقعات بإصدار الحكم في القضية اليوم، قررت عقد جلسة جديدة في 19 فبراير القادم، بسبب عجز أحد المتهمين عن المثول أمام القضاء في جلسة اليوم.

واستمر القضاء في جلسة اليوم الاستماع إلى إفادات المتهمين في القضية بواسطة الفيديو من مراكز احتجازهم ومحاميهم، ورفض طلب الإفراج عن المتهمين حتى حين إصدار الحكم.

وتتضمن لائحة المتهمين في المحاكمة التي انطلقت في الثامن من يناير 2019 أسماء 28 شخصا في مقدمتهم الداعية المعارض فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة والذي تعتبره السلطات التركية العقل المدبر في محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف يوليو 2016.

ورفض جميع المتهمين الذين مثلوا أمام القضاء الاتهامات الموجهة إليهم.

من جانبها، طالبت النيابة سجن ثمانية من المتهمين مدى الحياة وخمسة آخرين لمدة تصل إلى 15 عاما وتبرئة ستة آخرين، بالإضافة إلى النظر بشكل منفصل في ملفات تسعة متهمين لا يزالون مطلوبين لدى السلطات التركية.

واغتيل السفير الروسي كارلوف في 19 ديسمبر 2016 خلال افتتاحه معرضا للصور في أنقرة، برصاص الشرطي مولود الطنطاش، وتمت تصفية منفذ الهجوم في موقع الحادث.

وتصر المحكمة التركية على أن عملية اغتيال السفير تمثل استفزازا دبر بهدف الإضرار بالعلاقات بين أنقرة وموسكو.

المصدر: الأناضول