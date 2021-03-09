ضمنه وثائق حرب الجزائر.. ماكرون يرفع السرية عن أرشيف سري يزيد عمره على 50 عاما

أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يستعد غدا الأربعاء، لتسهيل إجراءات الوصول إلى الأرشيفات السرية، التي يزيد عمرها عن 50 عاما، ولا سيما تلك المتعلقة بالجزائر.

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وقال الإليزيه في بيان له اليوم الثلاثاء: "اتخذ رئيس الجمهورية قرارا بالسماح لخدمات المحفوظات بالمضي قدما اعتبارا من يوم غد برفع السرية عن وثائق مشمولة بسرية الدفاع الوطني، وفق العملية المعروفة باسم ترسيم الكرتون، حتى ملفات عام 1970 المدرجة".

ومن الواضح أن هذا يعني أنه لم يعد يلزم رفع السرية عن المستندات يدويا ورقة تلو الأخرى، ولكن يمكن رفع السرية عنها بواسطة ملف. وهذا يسرع الإجراء إلى حد كبير.

وحتى الآن، كان هذا الإجراء مخصصا لأرشيف ما قبل عام 1954. لكن من الآن فصاعدا، تعتبر الفترة الجديدة المضافة "مثيرة للاهتمام بشكل مضاعف" في نظر رئاسة الجمهورية، وذلك لأنه يفي بموعد الخمسين عاما الذي حدده قانون التراث.

المصدر: Le Figaro